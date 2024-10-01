Нокаутом завершился бой нового капитана сборной Казахстана по боксу

Его соперником в ⅛ финала в весовой категории свыше 92 килограммов был украинский боксер Кирилл Стоянцев. Поединок завершился в первом раунде техническим нокаутом в пользу Оралбая.
В ¼ финала, который пройдет 2 октября Айбек сразится с турецким боксером Айдемиром Угуром.
Отметим, что Оралбай после Олимпиады в Париже сменил весовую категорию. Ранее он выступал в весе до 92 килограммов. На играх в Париже Оралбай уступил в ¼ финала представителю Азербайджана кубинского происхождения Альфонсу Домингесу.
Кроме того, он стал новым капитаном команды, сменив в этом качестве Асланбека Шымбергенова.
Оралбаю 24 года. Он — чемпион Азии-2022 (до 92 кг), многократный чемпион Казахстана (2019, 2020, 2021), чемпион Юношеских Олимпийских игр (2018), серебряный призер чемпионата мира среди молодежи (2018), чемпион Азии среди молодежи (2018).