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Нокаутом завершился бой нового капитана сборной Казахстана по боксу

Капитан сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай провел первый бой на международном турнире памяти Героя Советского Союза Каракозы Абдалиева, сообщают Vesti.kz.

Источник: olympic.kz

Его соперником в ⅛ финала в весовой категории свыше 92 килограммов был украинский боксер Кирилл Стоянцев. Поединок завершился в первом раунде техническим нокаутом в пользу Оралбая.

В ¼ финала, который пройдет 2 октября Айбек сразится с турецким боксером Айдемиром Угуром.

Отметим, что Оралбай после Олимпиады в Париже сменил весовую категорию. Ранее он выступал в весе до 92 килограммов. На играх в Париже Оралбай уступил в ¼ финала представителю Азербайджана кубинского происхождения Альфонсу Домингесу.

Кроме того, он стал новым капитаном команды, сменив в этом качестве Асланбека Шымбергенова.

Оралбаю 24 года. Он — чемпион Азии-2022 (до 92 кг), многократный чемпион Казахстана (2019, 2020, 2021), чемпион Юношеских Олимпийских игр (2018), серебряный призер чемпионата мира среди молодежи (2018), чемпион Азии среди молодежи (2018).