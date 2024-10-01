Нокаутом завершился бой нового капитана сборной Казахстана по боксу

Кроме того, он стал новым капитаном команды, сменив в этом качестве Асланбека Шымбергенова.



Оралбаю 24 года. Он — чемпион Азии-2022 (до 92 кг), многократный чемпион Казахстана (2019, 2020, 2021), чемпион Юношеских Олимпийских игр (2018), серебряный призер чемпионата мира среди молодежи (2018), чемпион Азии среди молодежи (2018).