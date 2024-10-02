Трентон
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Менеджер боксёра Михайловича: Жанибек Алимханулы — позор бокса. Он заплатит за всё

Айзек Пич, являющийся менеджером новозеландского боксёра российского происхождения Андрея Михайловича, резко высказался во время предматчевой пресс-конференции в адрес чемпиона мира по боксу по версии IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы.

Источник: Getty Images

«Они [команда Алимханулы] — позор бокса. Они позорно поступили с нами [сорвав бой]. Мы очень огорчены, и вы за это заплатите, чёрт возьми», — сказал Айзек.

Михайлович не остался в стороне и оставил послание Жанибеку.

«Я тебя убью засранец», — сказал Андрей.

Напомним, первоначально этот поединок должен был состояться 13 июля в США, но тогда в день взвешивания Алимханулы был госпитализирован из-за обезвоживания организма и бой был отменён. Промоутерская компания No Limit Boxing, которая представляет интересы Михайловича, выиграла последующие торги IBF и решила провести бой 4 октября в Австралии.