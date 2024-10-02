Менеджер боксёра Михайловича: Жанибек Алимханулы — позор бокса. Он заплатит за всё

Напомним, первоначально этот поединок должен был состояться 13 июля в США, но тогда в день взвешивания Алимханулы был госпитализирован из-за обезвоживания организма и бой был отменён. Промоутерская компания No Limit Boxing, которая представляет интересы Михайловича, выиграла последующие торги IBF и решила провести бой 4 октября в Австралии.