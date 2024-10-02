Очередным нокаутом обернулся бой нового капитана сборной Казахстана по боксу

Его соперником в ¼ финала в весовой категории свыше 92 килограммов был турецкий боксер Айдемир Угур. Поединок завершился техническим нокаутом в пользу Оралбая во втором раунде.
Напомним, в ⅛ финала Айбек накануне выиграл техническим нокаутом у украинца Кирилла Стоянцева.
Отметим, что Оралбай после Олимпиады в Париже сменил весовую категорию. Ранее он выступал в весе до 92 килограммов. На играх в Париже Оралбай уступил в ¼ финала представителю Азербайджана кубинского происхождения Альфонсу Домингесу.
Кроме того, он стал новым капитаном команды, сменив в этом качестве Асланбека Шымбергенова.