Очередным нокаутом обернулся бой нового капитана сборной Казахстана по боксу

Отметим, что Оралбай после Олимпиады в Париже сменил весовую категорию. Ранее он выступал в весе до 92 килограммов. На играх в Париже Оралбай уступил в ¼ финала представителю Азербайджана кубинского происхождения Альфонсу Домингесу.