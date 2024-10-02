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Очередным нокаутом обернулся бой нового капитана сборной Казахстана по боксу

Капитан сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай провел второй бой на международном турнире памяти Героя Советского Союза Каракозы Абдалиева, сообщают Vesti.kz.

Источник: ДРС

Его соперником в ¼ финала в весовой категории свыше 92 килограммов был турецкий боксер Айдемир Угур. Поединок завершился техническим нокаутом в пользу Оралбая во втором раунде.

Напомним, в ⅛ финала Айбек накануне выиграл техническим нокаутом у украинца Кирилла Стоянцева.

Отметим, что Оралбай после Олимпиады в Париже сменил весовую категорию. Ранее он выступал в весе до 92 килограммов. На играх в Париже Оралбай уступил в ¼ финала представителю Азербайджана кубинского происхождения Альфонсу Домингесу.

Кроме того, он стал новым капитаном команды, сменив в этом качестве Асланбека Шымбергенова.