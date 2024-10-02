Самоуверенность и непрофессионализм. Что не так с наследником Головкина

То есть неудобное место, неудобное время, неудобные условия, и ещё бонусом Алимханулы сам себе вставляет палки в колёса, приезжая впритык к бою, лишая себя возможности акклиматизироваться. Михайлович уверен, что чемпион просто его не уважает, отсюда и такая запредельная самоуверенность. И Алимханулы на этом фоне слегка подливает масла в огонь: «Очень рад, что буду боксировать в Сиднее. Хочу снова показать миру свой флаг в этом городе, как это сделали наши олимпийские чемпионы в 2000 году. Бой с Андреем очень важен для меня, потому что он официальный претендент на мой титул. Он для меня сейчас как облако. Мне нужно быстро избавиться от облака, чтобы увидеть солнце. Все знают и понимают, что он для меня лёгкая работа. Я нокаутирую его очень быстро!».