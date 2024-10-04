Алимханулы сделал заявление после титульного боя с нокаутом

Их поединок состоялся сегодня, 4 октября, в Сиднее (Австралия) и завершился досрочной победой Алимханулы в девятом раунде. Этим успехом казахстанский боксер успешно защитил принадлежащие ему титулы чемпиона WBO и IBF.
«Это был непростой бой. Я показал свой стиль и работал по плану. Мне удалось победить соперника. Мне нужны еще два титула — они у Лары и Адамеса. Я бросаю им вызов. Я хочу поблагодарить всех болельщиков, тех, кто пришел поддержать на арену и кто смотрел по телевизору. Большое спасибо вам! Мы будем дальше прославлять нашу страну!», — сказал Алимханулы после боя.
Доминиканец Карлос Адамес (24−1, 18 КО) является чемпионом мира по версии WBC в среднем весе. Кубинцу Эрисланди Ларе (31−3−3, 19 КО) принадлежит пояс регулярного чемпиона мира по линии WBA в этом же дивизионе.
Отметим, что для Алимханулы это 16-я победа и 11-я досрочная. Михайлович потерпел первое поражение в карьере при 21-й победе.