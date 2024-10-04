Алимханулы сделал заявление после титульного боя с нокаутом

«Это был непростой бой. Я показал свой стиль и работал по плану. Мне удалось победить соперника. Мне нужны еще два титула — они у Лары и Адамеса. Я бросаю им вызов. Я хочу поблагодарить всех болельщиков, тех, кто пришел поддержать на арену и кто смотрел по телевизору. Большое спасибо вам! Мы будем дальше прославлять нашу страну!», — сказал Алимханулы после боя.