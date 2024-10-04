Алимханулы выиграл нокаутом бой за два титула

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился в девятом досрочной победой Алимханулы.
В первом раунде боксеры осторожничали, так как присматривались друг другу, но Алимханулы все же донес до новозеландца несколько акцентированных ударов. Михайлович со своей стороны отметился запрещенным ударом в затылок.
Во втором раунде Алимханулы серьезно потряс Михайловича, вместе с гонгом он упал на настил ринга. Тем не менее рефери отсчитал нокдаун, тогда как Андрей с трудом встал на ноги. Гонг, определенно, спас Михайловича.
В третьем раунде Михайлович продолжил выживать в клинче, хоть и принял на себя приличное количество ударов.
В четвертой 3-минутке Михайлович показал характер, по-прежнему уповая на тактику клинчей, но стоит признать, что Алимханулы выглядел подуставшим.
В пятом раунде Михайлович сближался и этим самым изматывал Алимханулы, которому явно не хватало свежести, чтобы закончить бой досрочно.
В шестом раунде Алимханулы пытался работать комбинациями, однако и Михайлович несколько раз неплохо достал казахстанца.
Относительно спокойная ситуация продолжалась до девятого раунда, пока Алимханулы, наконец-то, не включился и не болтанул Михайловича, рефери тут же вмешался и остановил бой.
Напомним, изначально бой должен был состояться в июле в Лас-Вегасе (США), но казахстанец провалил взвешивание и его перенесли.
Для Алимханулы это было первое выступление в 2024 году, а перед поединком стало известно, что казахстанец может утратить один из чемпионских титулов. Случилось и еще одно неприятное событие — организаторы шоу включили «неправильный» гимн Казахстана.