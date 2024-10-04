Скандал с гимном Казахстана перед боем Алимханулы получил продолжение

Напомним, что бой завершился досрочной победой Жанибека в девятом раунде, этим самым он сохранил свои титулы по версиям WBO и IBF в среднем весе. Изначально этот поединок должен был состояться еще в июле в Лас-Вегасе (США), но казахстанец провалил взвешивание и его перенесли.