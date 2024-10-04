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Скандал с гимном Казахстана перед боем Алимханулы получил продолжение

Сегодня, 4 октября, в Сиднее (Австралия) казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (16−0, 11 КО) встречался против новозеландца Андрея Михайловича (21−1, 13 КО), передают Vesti.kz.

Источник: Shutterstock

После выхода Алимханулы на ринг организаторы включили запись старого гимна Казахстана, который был исключен из обращения в 2006 году. Казахстанские зрители и болельщики сразу заметили это и выразили свое недовольство. Команда казахстанского чемпиона пыталась просигнализировать об ошибке, но это не изменило ситуацию.

Как информирует Tengri Sport, Министерство туризма и спорта Казахстана направит организаторам официальную ноту протеста в связи с этим инцидентом. Ранее Министерство неоднократно информировало организаторов боксерского вечера о недопустимости использования старого гимна Казахстана, однако предупреждения были проигнорированы.

Обеспечение правильного использования государственного гимна Казахстана на международных спортивных мероприятиях — это важный шаг для сохранения престижа страны. Несмотря на триумфальную победу Жанибека Алимханулы, данный инцидент вызвал справедливое возмущение среди казахстанских болельщиков.

Напомним, что бой завершился досрочной победой Жанибека в девятом раунде, этим самым он сохранил свои титулы по версиям WBO и IBF в среднем весе. Изначально этот поединок должен был состояться еще в июле в Лас-Вегасе (США), но казахстанец провалил взвешивание и его перенесли.