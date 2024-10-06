Тайсон Фьюри: «Если я не подерусь с Джошуа, то это будет издевательство. Мы должны это сделать, даже если он проиграет еще 20 боев»

Уоррен не исключает, что Фьюри подерется с Джошуа: «Думаю, что люди все еще хотят знать, кто победит».
Фьюри — на трибуне сразу после поражения Джошуа: «Тупой мудак, это стоило мне £150 млн».
«Если мы не подеремся, то это будет какая-то комедия. Без разницы, проиграет ли он еще 20 боев. Мы должны драться. Иначе это будет какое-то издевательство», — заявил экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
Уоррен не исключает, что Фьюри подерется с Джошуа: «Думаю, что люди все еще хотят знать, кто победит».
Фьюри — на трибуне сразу после поражения Джошуа: «Тупой мудак, это стоило мне £150 млн».