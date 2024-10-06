Умар Нурмагомедов: «Какой смысл называться “чемпионом”, если ты слишком напуган, чтобы столкнуться со следующим в очереди?»

«Какой смысл называться “чемпионом”, если ты слишком напуган, чтобы столкнуться со следующим в очереди? Уклонение от боев показывает только одну вещь — страх. Настоящие чемпионы не убегают», — написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.