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Умар Нурмагомедов: «Какой смысл называться “чемпионом”, если ты слишком напуган, чтобы столкнуться со следующим в очереди?»

«Какой смысл называться “чемпионом”, если ты слишком напуган, чтобы столкнуться со следующим в очереди? Уклонение от боев показывает только одну вещь — страх. Настоящие чемпионы не убегают», — написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.

Умар − о словах Мераба про бой в марте: «Ты знаешь, что тогда будет Рамадан, поэтому настаиваешь на этой дате».

Мераб — о защите титула против Умара: «Возможно, в феврале или марте».