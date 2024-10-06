Самая сексуальная боксерша Казахстана стала чемпионкой мира

Лукас встретилась с аргентинкой Деборой Анаи Лопес (21−2−1, 1 КО) в поединке за вакантный титул IBO во втором наилегчайшем весе. Бой был рассчитан на десять раундов по две минуты и закончился победой боксерши из Казахстана решением судей.
«Впервые в истории Казахстана. Такой огромный выигрыш в женском боксе. Я выиграла аргентинку 4 кратную чемпионку мира по версии WBO! И завоевала титул чемпионки мира по версии IBO! Я очень счастлива! Я оставила всю себя! Кроме моей семьи было мало поддержки! Главное верить и не сдаваться. Алга!», — написала Лукас в соцсетях.
Таким образом, Лукас одержала одиннадцатую победу в профессиональной карьере и стала чемпионкой мира по версии IBO. Лопес потерпела третье поражение на профи-ринге.
Ранее казахстанка завоевала пояса по версиям WIBF и WBF.