Дмитрий Бивол впервые прокомментировал поведение своей бывшей жены

«Поведение Екатерины — это аморально. Всё, что она делает в последние месяцы, понижает её ценность как женщины. Она опускается до самых низких границ культуры и обесценивает всё, что о ней знали до всего происходящего. Она использует наших детей как единственный рычаг давления, поддерживает и болеет за моих соперников и желает мне зла. Именно с этой женщиной я провёл долгие годы, и это другой человек. Я ничего не имею общего с этим дешёвым человеком. Надеюсь, что адекватные люди понимают её истинное лицо и всё видят», — сказал Бивол на видео, опубликованном YouTube-каналом «Фанат ММА».