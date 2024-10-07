Время для первого абсолютного чемпиона из России. Где смотреть бой Бетербиев — Бивол

Дата и время турнира с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между российскими боксёрами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
На кону будут стоять пояса WBC, WBO и IBF, которыми владеет Бетербиев (20−0, 20 КО) а также титулы WBA Super и IBO, принадлежащие Биволу (23−0, 12 КО). Кроме того, победитель получит пояс The Ring.
На этом же турнире тяжеловес Джей Опетайя будет защищать титул IBF в поединке с Джеком Мэсси, чемпионка WBC Скай Николсон встретится с Рэйвен Чепмен, а Крис Юбэнк-младший и Камил Шеремета определят обладателя пояса IBO в среднем весе.
Начало боксёрского вечера запланировано на 18:00 мск. Поединок Бетербиева и Бивола стартует около полуночи.
Прямая трансляция турнира с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
Трансляцию боксёрского турнира планируют показать платформы DAZN и TNT Sports. В России поединок покажут на Первом канале. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.
Полный кард турнира с главным боем Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
- Артур Бетербиев (20−0, 20 KO), Россия — Дмитрий Бивол (23−0, 12 KO), Россия;
- Крис Юбэнк-младший (33−3, 24 KO), Великобритания — Камил Шеремета (25−2−2, 8 KO), Польша;
- Фабио Уордли (17−0−1, 16 KO), Великобритания — Фрейзер Кларк (8−0−1, 6 KO), Великобритания;
- Джей Опетайя (25−0, 19 KO), Австралия — Джек Масси (22−2, 12 KO), Великобритания;
- Бен Уиттакер (8−0, 5 KO), Великобритания — Лиам Кэмерон (23−6, 10 KO), Великобритания;
- Скай Николсон (11−0, 1 KO), Австралия — Рэйвен Чепмен (9−0, 2 KO), Великобритания;
- Мохаммед Аль-Акел (0−0, 0 KO) — Хесус Гонсалес (3−2, 0 KO), Колумбия.
Прогноз на бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
Российский боксёр Максим Бабанин высказался о предстоящем поединке.
«Крутой бой. Все ждут. Встречаются два россиянина. Все говорят, что этого не хотелось бы. Но раз так всё случилось, они должны подраться. Болею за Бивола. Однако Бетербиев — очень мощный боксёр. Он может просто не давать Диме того пространства, которое дают все. Думаю, у Бивола есть на это достойный ответ. Дима выиграет по очкам. Это бокс, конечно, всё может быть. Но Бивол работает в своей манере, он её придерживается. Думаю, чтобы не форсировать события, он будет делать свою работу на 100%. Это будут все 12 раундов», — сказал Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Один из лучших боксёров мира Теренс Кроуфорд назвал своего фаворита: «Это по-настоящему адский бой, где должен победить сильнейший. Выиграет тот, кто сможет первым реализовать свой план. Если выбирать между этими двумя, то я бы выбрал Бивола. Он более подвижен, техничнее и умеет держать удобную для себя дистанцию. Думаю, что именно такие качества помогут ему одержать победу в этом поединке. Да, Бетербиев очень мощный парень, но мне кажется, что Бивол сумеет его нейтрализовать».
Известный журналист Ариэль Хельвани ставит на Бивола: «Бивол вернул веру в него великолепным выступлением в июне. Ему придётся пройти через трудности. И то, как он с ними справится, это вопрос. Вопрос, что произойдёт, когда его соперник начнёт наваливаться с мощными ударами? Как на это ответит Бивол? Как по мне, возраст, активность и отсутствие травм — это важнейшие факторы в пользу Бивола. Поэтому я ставлю на его победу по очкам».
А промоутер Боб Арум выбирает в этом бою Бетербиева: «Потрясающий бой, но я не верю, что кто-то в полутяжёлом весе способен сдерживать Бетербиева 12 раундов. Как боксёр он намного лучше, чем принято считать. Как только он загоняет вас в угол, это конец. Он просто избивает вас. Так что я склоняюсь к Бетербиеву».
Яхья Гасанов