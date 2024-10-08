Конор лезет в бокс и «прыгает» на лучших. Но неизбежно опозорится

Макгрегор — прекрасен. Но во всём, что касается дел за октагоном или рингом. А вот в реальность этой авантюры верится с большим трудом. Конечно, Конор мог бы попробовать свои силы в боксе. Однако чтобы побеждать, ему пришлось бы подбирать новичков, списанных бойцов и проходных оппонентов. И даже там никто не гарантирует, что ирландец всё-таки сможет доводить дело до своего триумфа. А противостояния с лучшими могут лишь окончательно расставить все точки над «i» в вопросе боксёрского мастерства Конора. Все по-прежнему припоминают ему поражение от Флойда Мейвезера-младшего. Американец прекрасно понимал характер поединка, но всё равно «сводил Макгрегора в школу». И это при том, что Флойду уже было 40!