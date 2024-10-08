WBO назначила Алимханулы бой против боксера с рекордом 21−0

Отметим, что на кону боя Алимханулы — Михайлович стоял только титул от IBF в среднем весе. При этом Алимханулы, как чемпион WBO в среднем весе, пренебрег своим обязательством защищать титул Всемирной боксерской организации. Теперь казахстанцу нужно объяснить свое решение, в противном случае WBO грозится отобрать у Жанибека титул и сделать его вакантным.