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WBO назначила Алимханулы бой против боксера с рекордом 21−0

Всемирная боксерская организация (WBO) объявила о назначении обязательного соперника чемпиону мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанцу Жанибеку Алимханулы (16−0, 11 КО), сообщают Vesti.kz.

Источник: AP 2023

Организация обязала сторону Алимханулы начать переговоры с командой британца Хамзы Шираза (21−0, 17 КО). На достижение соглашения дано 15 дней. В случае провала переговоров, будут проведены промоутерские торги.

4 октября в Сиднее (Австралия) Алимханулы добился досрочной победы над новозеландцем Андреем Михайловичем (21−1, 13 КО).

Отметим, что на кону боя Алимханулы — Михайлович стоял только титул от IBF в среднем весе. При этом Алимханулы, как чемпион WBO в среднем весе, пренебрег своим обязательством защищать титул Всемирной боксерской организации. Теперь казахстанцу нужно объяснить свое решение, в противном случае WBO грозится отобрать у Жанибека титул и сделать его вакантным.

Добавим, что в весе казахстанца доминиканец Карлос Адамес (24−1, 18 КО) является чемпионом мира по версии WBC, а кубинцу Эрисланди Ларе (31−3−3, 19 КО) принадлежит пояс регулярного чемпиона мира по линии WBA.