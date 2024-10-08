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Нокаутом обернулся бой казахстанского тяжеловеса в Турции

Казахстанский боксер тяжелого веса Едиль Кожамбердиев (13−2, 13 КО) выступил на вечере бокса в Стамбуле (Турция), сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Его соперником был Паскаль Абель Ндомба (27−14−2, 25 КО) из Танзании. По информации аккаунта sport_kor, поединок завершился победой Кожамбердиева техническим нокаутом во втором раунде. Сам бой был рассчитан на восемь раундов.

Отметим, что в богатой карьере боксера из Танзании уже была встреча с другим казахстанским боксером Исой Акбербаевым. В марте 2011 года Ндомба уступил казахстанцу в Екатеринбурге (Россия) техническим нокаутом во втором раунде.

Что касается Кожамбердиева, то казахстанский боксер в предыдущем бою, в марте этого года одолел нокаутом в Алматы индонезийца Александра Баджаву.