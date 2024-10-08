Нокаутом обернулся бой казахстанского тяжеловеса в Турции

Отметим, что в богатой карьере боксера из Танзании уже была встреча с другим казахстанским боксером Исой Акбербаевым. В марте 2011 года Ндомба уступил казахстанцу в Екатеринбурге (Россия) техническим нокаутом во втором раунде.