Нокаутом обернулся бой казахстанского тяжеловеса в Турции

Его соперником был Паскаль Абель Ндомба (27−14−2, 25 КО) из Танзании. По информации аккаунта sport_kor, поединок завершился победой Кожамбердиева техническим нокаутом во втором раунде. Сам бой был рассчитан на восемь раундов.
Отметим, что в богатой карьере боксера из Танзании уже была встреча с другим казахстанским боксером Исой Акбербаевым. В марте 2011 года Ндомба уступил казахстанцу в Екатеринбурге (Россия) техническим нокаутом во втором раунде.
Что касается Кожамбердиева, то казахстанский боксер в предыдущем бою, в марте этого года одолел нокаутом в Алматы индонезийца Александра Баджаву.