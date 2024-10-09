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Бетербиев — перед супербоем россиян: «Мне не нравится Бивол. Я вообще не люблю своих соперников»

Непобежденный российский боксер Артур Бетербиев высказался об отношении к соперникам перед титульным боем против своего соотечественника Дмитрия Бивола.

Источник: Getty Images

Бетербиев и Бивол сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в Саудовской Аравии в субботу, 12 октября.

— Был ли у тебя хоть один соперник, которого ты не любил как личность?

— Конечно. Я их всех не люблю. Бивол мне тоже не нравится. Это же мой соперник. Я выхожу на ринг не для того, чтобы руки пожимать.

— Но ты же пожмешь руку Биволу?

— Я обязан это сделать. Потому что он протянет мне руку, — заявил Бетербиев в интервью TNT Sports Boxing.

Артур Бетербиев провел 20 боев на профессиональном ринге и одержал 20 побед нокаутом. На счету Дмитрия Бивола 23 выигрыша в 23 поединках.