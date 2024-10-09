Бетербиев — перед супербоем россиян: «Мне не нравится Бивол. Я вообще не люблю своих соперников»

Бетербиев и Бивол сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в Саудовской Аравии в субботу, 12 октября.
— Был ли у тебя хоть один соперник, которого ты не любил как личность?
— Конечно. Я их всех не люблю. Бивол мне тоже не нравится. Это же мой соперник. Я выхожу на ринг не для того, чтобы руки пожимать.
— Но ты же пожмешь руку Биволу?
— Я обязан это сделать. Потому что он протянет мне руку, — заявил Бетербиев в интервью TNT Sports Boxing.
Артур Бетербиев провел 20 боев на профессиональном ринге и одержал 20 побед нокаутом. На счету Дмитрия Бивола 23 выигрыша в 23 поединках.