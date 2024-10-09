«Я не продажный». Тим Цзю объяснил конфликт с саудовским министром Турки Аль аш-Шейхом

— Слушай, я с ним даже не разговаривал. У меня есть мои промоутеры, у нас прекрасные рабочие отношения, чему я несказанно рад. Если мне предложат бой, я поговорю с командой и выставлю свои условия. Я простой парень, но я не предатель. Вот в чем загвоздка. Я не предатель! В последнее время люди продают себя за деньги. Но я не продажный. Возможно, Турки просто привык, что все отвечают ему: «Да-да-да». Но иногда это так не работает. Особенно с такими людьми, как я, — заявил Цзю в интервью The Only Kayla Podcast.