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«Я не продажный». Тим Цзю объяснил конфликт с саудовским министром Турки Аль аш-Шейхом

Российско-австралийский боксер Тим Цзю прокомментировал конфликт с саудовским министром развлечений Турки Аль аш-Шейхом.

Источник: Getty Images

Ранее Аль аш-Шейх заявил, что не будет работать с Цзю; Тим ответил, что между ним и министром возникло недопонимание.

— Что случилось между тобой и Турки Аль аш-Шейхом?

— Слушай, я с ним даже не разговаривал. У меня есть мои промоутеры, у нас прекрасные рабочие отношения, чему я несказанно рад. Если мне предложат бой, я поговорю с командой и выставлю свои условия. Я простой парень, но я не предатель. Вот в чем загвоздка. Я не предатель! В последнее время люди продают себя за деньги. Но я не продажный. Возможно, Турки просто привык, что все отвечают ему: «Да-да-да». Но иногда это так не работает. Особенно с такими людьми, как я, — заявил Цзю в интервью The Only Kayla Podcast.

19 октября Тим Цзю проведет бой против россиянина Бахрама Муртазалиева за звание чемпиона мира IBF в первом среднем весе.