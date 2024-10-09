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Алимханулы получил шанс встать в один ряд с Канело и Головкиным

Объединенный чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (16−0, 11 КО) близок к тому, чтобы провести вторую обязательную защиту титула, передают Vesti.kz.

Источник: Top Rank

В начале октября в Сиднее (Австралия) Алимханулы нокаутировал обязательного претендента от IBF — Андрея Михайловича (21−1, 13 КО) из Новой Зеландии.

Накануне стало известно, что Всемирная боксерская организация (WBO) назначила казахстанцу нового обязательного претенедента — санкционировала поединок с британцем Хамзой Ширазом (21−0, 17 КО). При этом Алимханулы был близок к потере титула WBO.

У сторон есть 15 дней на переговоры. Если они не договорятся до 23 октября, то будут назначены промоутерские торги.

Учитывая, что Алимханулы и Шираз занимают 1-е и 2-е места соответственно в рейтинге журнала The Ring, с большой долей вероятности, на кону их боя будет еще и этот пояс.

Сам Жанибек планирует вернуться на ринг в следующем году.

Напомним, пояс The Ring в среднем весе остается вакантным с января 2021 года. Его последним обладателем был мексиканец Сауль Канело Альварес. Также этим титулом владел казахстанец Геннадий Головкин, который провел три боя с Канело.

Пояс The Ring не обязателен для статуса абсолютного чемпиона мира, но пользуется уважением в боксерской среде из-за культового статуса журнала и истории — вручается с 1922 года.