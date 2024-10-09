Подсчитаны миллионные доходы Жанибека Алимханулы

«Финансовый успех Жанибека Алимханулы: от скромных гонораров до миллионов.



Как отмечают американские деловые издания, начиная с 2020 года, финансовое положение казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (16−0, 11 КО) значительно улучшилось. Еще пять лет назад Жанибек в интервью не скрывал, что заработанных на ринге денег хватало только на основные нужды — жилье, машину и питание. Например, за бой с канадцем Альбертом Онолуносе в 2019 году гонорар составил $50 тысяч, из которых после вычета налогов и выплат менеджеру и тренеру осталось лишь $12,5 тысяч.



С мая 2022 года, после завоевания титула чемпиона мира по версии WBO, гонорары Алимханулы начали расти. По данным американских источников, за последние пять лет боец заработал около $4,5 миллиона, учитывая бонусы от трансляций, рекламные контракты и гонорары за бои. Стоит отметить, что эта сумма указана до вычета обязательных платежей.



Вот как изменялись его гонорары с 2019 года:



2019 год — $150 тысяч



— Стивен Мартинес (США) — $25 тысяч;

— Кристиан Оливас (Мексика) — $25 тысяч;

— Стюарт Маклеллан (Канада) — $50 тысяч;

— Альберт Онолуносе (Канада) — $50 тысяч.



2020 год — $50 тысяч



— Гонсало Кориа (Мексика) — $50 тысяч.



2021 год — $150 тысяч



— Роб Брандт (США) — $75 тысяч;

— Хассан Н’Дам Н’Жикам (Камерун) — $75 тысяч.



2022 год — $550 тысяч



— Дэнни Дигнум (Англия) — $200 тысяч;

— Дензел Бентли (Англия) — $350 тысяч.



2023 год — $800 тысяч



— Стивен Батлер (Канада) — $400 тысяч;

— Винченцо Гуальтьери (Германия) — $400 тысяч.



2024 год — $500 тысяч



— Андрей Михайлович (Новая Зеландия) — $500 тысяч.



Таким образом, Алимханулы сумел не только добиться успехов на ринге, но и существенно увеличить свои доходы, что свидетельствует о его профессиональном росте и популярности», — пишет источник.