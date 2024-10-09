У Алимханулы отберут пояс чемпиона мира? Известна позиция WBO

Поединок в Сиднее (Австралия) с Михайловичем в качестве претендента по линии IBF завершился в пользу Алимханулы нокаутом в девятом раунде 12-раундового боя. На кону боя стоял лишь титул IBF.
Перед этим боем Всемирная боксерская организация (WBO) одобрила Алимханулы защиту пояса. Но казахстанец пренебрег своим обязательством защищать титул. Теперь казахстанцу нужно объяснить свое решение, в противном случае WBO грозится отобрать у Жанибека пояс и сделать его вакантным.
Организация обязала сторону Алимханулы начать переговоры с командой британца Хамзы Шираза (21−0, 17 КО). На достижение соглашения дано 15 дней. В случае провала переговоров, будут проведены промоутерские торги.
Впрочем, как утверждает инсайдер Дэн Рафаэль WBO теперь не намерена наказывать Алимханулы:
«WBO постановила, что чемпион мира WBO/IBF в среднем весе Жанибек не будет лишен пояса WBO, но приказала ему начать переговоры об обязательном поединке с Хамзой Ширазом», — указал он в соцсети Х (бывший Twitter).