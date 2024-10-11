Останется один: Бивол и Бетербиев оспорят звание абсолютного чемпиона мира

Вечером 12 октября на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет долгожданный бой между непобежденными российскими боксерами: чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO Артуром Бетербиевым и чемпионом по версии WBA Super Дмитрием Биволом. Это противостояние вызвало большой ажиотаж — по его результатам определится первый в истории абсолютный чемпион в полутяжелом весе из России.
Оба претендента настроены на победу. При этом у них разный стиль. Если Бетербиев — опаснейший нокаутер (все победы в карьере он одержал досрочно, за что получил прозвище Белый Панчер), то Бивол — более техничный боксер. Большинство нокаутов Дмитрий оформил в начале карьеры, когда уровень оппозиции был проще, в предыдущих 10 поединках у него лишь один ТКО.
Долгие переговоры
Фанаты бокса из России давно ожидают этого поединка, однако организовать его было проблематично. Несколько лет стороны не могли прийти к соглашению из-за разногласий промоутерских компаний, а когда бой был назначен на 1 июня 2024 года, его отменили из-за травмы Бетербиева. Тем не менее в тот день Бивол провел бой и одержал победу, а поединок за абсолют перенесли на октябрь.
Дмитрий Бивол начал свою профессиональную карьеру в ноябре 2014 года, выиграв техническим нокаутом у уругвайца Хорхе Родригеса Оливейры в шестом раунде. Уже через четыре боя он завоевал первый пояс — WBC USA Silver в полутяжелом весе, нокаутировав соперника в восьмом раунде. В 2021 году Бивол стал чемпионом по версии WBA Super, победив Крэйга Ричардса, и с тех пор четырежды защитил свой титул.
В июне 2024 года Дмитрий вновь вышел на ринг и одержал победу над ливийцем Маликом Зинадом, нокаутировав его в шестом раунде. Это была первая досрочная победа Бивола с марта 2018 года, когда он выиграл у Салливана Барреры. За шесть лет Дмитрий провел девять боев, не завершившихся нокаутом, и стал одной из ключевых фигур в боксе. Его наиболее значимой победой считается поединок против одного из самых известных боксеров современности Сауля «Канело» Альвареса, который россиянин выиграл по очкам.
Артур Бетербиев дебютировал в профессиональном боксе в июне 2013 года, победив техническим нокаутом Кристиана Круза во втором раунде. Первые восемь боев Артура завершились досрочно, а его девятый бой продлился до седьмого раунда. В ноябре 2017 года он впервые сражался за основной пояс и одержал победу над Энрико Келлингом в 12-м раунде, завоевав титул IBF.
Последний бой Бетербиева состоялся в январе 2024 года против Каллума Смита и завершился досрочно в седьмом раунде. На данный момент у Артура 20 побед, все досрочные, и ни одного поражения. Среди его последних соперников помимо Смита были такие бойцы, как Энтони Ярд, Джо Смит — младший, Маркус Браун и Адам Дайнес.
Букмекеры пока не выделили явного фаворита этого поединка. По состоянию на октябрь 2024 года коэффициент на победу Бетербиева составляет 2,25, а на успех Бивола — 1,77. На то, что бой продлится все 12 раундов, коэффициент составит 1,64, а если бой завершится досрочно — ставка на этот исход умножится на 2,18.
Разные мнения
Перед поединком Дмитрий Бивол заявил, что он чувствует себя отлично и уже не может дождаться выхода в ринг.
«Я всегда хотел провести поединок за титул абсолютного чемпиона мира, и вот этот момент наконец-то настал, — подчеркнул на пресс-конференции Бивол. — Меня это очень мотивирует. Как только я пришел в профессиональный бокс, я ставил перед собой задачу завоевать все пояса. Я работал над тем, чтобы стать лучшим. И сейчас это финальный бой для достижения цели».
Артур Бетербиев в интервью TNT Sports Boxing признался, что не любит всех своих оппонентов и Бивол не стал исключением.
«Я не хочу драться с Биволом, мне просто нужен еще один чемпионский пояс, — отметил Бетербиев. — Я не сфокусирован на Дмитрии как на боксере. Но нет, не стану называть это бизнесом. Соперники? Я их всех не люблю. Бивол мне тоже не нравится. Это же мой соперник. Я выхожу на ринг не для того, чтобы руки пожимать. Пожму ли руку Биволу? Я обязан это сделать. Потому что он протянет мне руку».
Победитель этого боя станет вторым абсолютным чемпионом мира из России. Первым был Константин Цзю.
— Честно, я не сторонник боя Бетербиева и Бивола, но это им решать, проводить поединок или нет, — отметил в разговоре с «Известиями» Константин Цзю. — Персональные амбиции — это здорово, но так у нас сейчас два чемпиона, а будет только один. Для России это очень большой бой. Для других стран — не знаю. Бивол себя зарекомендовал в Америке, выиграв у Альвареса. Бетербиев больше известен в Европе. Является ли этот бой грандиозным с точки зрения pay-per-view? Сложно сказать. Мне очень жалко, что кто-то из них перестанет быть чемпионом. Чем больше наших ребят становятся чемпионами, тем лучше.
Другой великий боксер, абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс отдает предпочтение Биволу.
— Я думаю, что у Бивола больше шансов в этом бою, — поделился с «Известиями» Рой Джонс. — Если Бивол сможет активно использовать ноги и избегать мощных ударов в течение первых трех-четырех раундов, он одержит победу в бою. Однако, если его удастся поймать, сложно предсказать исход. Однако подчеркну, что мне не доводилось видеть, чтобы Дмитрия ловил кто-то из боксеров. Тем более с такой медленной скоростью, как у Артура.
Канадский боксер армянского происхождения Эрик Базинян (32−0) уверен, что победа достанется Бетербиеву.
«Я проводил спарринги с Бетербиевым, — сказал Базинян FightHype. — Он очень сильный боксер, и я получил ценный опыт, осознав, каково это — пропускать такие мощные удары. Всегда нужно быть осторожным и держать руки высоко. Важно работать джебом и не допускать ни одной ошибки. Я думаю, что Бивол будет использовать свой стиль, активно двигаясь и используя работу ног. Однако я отдаю предпочтение Бетербиеву. Я сомневаюсь, что Бивола так сильно били в профессиональном боксе, и считаю, что Артур сможет его остановить. Бетербиев — умный боец. Люди видят в нем только силу и мощь, но у него также есть интеллект. Он будет использовать джеб и правый прямой в корпус, постепенно сокращая дистанцию. Его удары могут показаться незначительными, но они всегда болезненны».
Гонорар Бетербиева за поединок с Биволом пока не раскрывался, но сообщалось, что за бой против Энтони Ярда россиянин гарантированно заработал $550 тыс. (не учитывая процент от платных трансляций). Доход в поединке с соотечественником может стать самым большим за карьеру. Точных сумм о гонораре Бивола нет. Но за поединок с Линдоном Артуром Дмитрий, по его словам, заработал меньше, чем за бой против Хильберто Рамиреса, за который получил $510 тыс. При этом за бой с Саулем Альваресом в мае 2022-го Дмитрий заработал около $2 млн.
Начало боксерского вечера в Эр-Рияде запланировано примерно на 20:00 мск, бой Бивола и Бетербиева возглавит кард. Также в этот вечер пройдет титульный поединок в крузервейте между австралийцем Джеем Опетайей и англичанином Джеком Мэсси.
Прямую трансляцию поединка между россиянами в нашей стране проведет Первый канал. Начало — в 23:30.
Автор: Дмитрий Гарин