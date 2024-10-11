Останется один: Бивол и Бетербиев оспорят звание абсолютного чемпиона мира

«Я проводил спарринги с Бетербиевым, — сказал Базинян FightHype. — Он очень сильный боксер, и я получил ценный опыт, осознав, каково это — пропускать такие мощные удары. Всегда нужно быть осторожным и держать руки высоко. Важно работать джебом и не допускать ни одной ошибки. Я думаю, что Бивол будет использовать свой стиль, активно двигаясь и используя работу ног. Однако я отдаю предпочтение Бетербиеву. Я сомневаюсь, что Бивола так сильно били в профессиональном боксе, и считаю, что Артур сможет его остановить. Бетербиев — умный боец. Люди видят в нем только силу и мощь, но у него также есть интеллект. Он будет использовать джеб и правый прямой в корпус, постепенно сокращая дистанцию. Его удары могут показаться незначительными, но они всегда болезненны».