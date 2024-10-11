Сигал назвал бой Бетербиев — Бивол демонстрацией силы российского спорта

Бой Бетербиев — Бивол за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Эр-Рияде.
«Я слышал про этот бой, — сказал Сигал. — Этот поединок между двумя россиянами на таком уровне показывает силу российского спорта. Весь мир будет наблюдать за таким противостоянием. Не возьмусь сказать, кто в этом бою фаворит».
В послужном списке 39-летнего Бетербиева 20 побед (20 нокаутом), ни одного поражения. Он владеет чемпионскими титулами по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации. В активе 33-летнего Бивола 23 победы (12 нокаутом), ни одного поражения, он является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации.