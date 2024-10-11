Бетербиев перевесил Бивола перед боем

ЭР-РИЯД, 11 октября. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,8 кг) россиянин Артур Бетербиев оказался тяжелее обладателя пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрия Бивола накануне их боя. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.