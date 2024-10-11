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Бетербиев перевесил Бивола перед боем

Поединок между боксерами состоится 12 октября.

Источник: Reuters

ЭР-РИЯД, 11 октября. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,8 кг) россиянин Артур Бетербиев оказался тяжелее обладателя пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрия Бивола накануне их боя. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

Бой Бетербиев — Бивол за звание абсолютного чемпиона мира пройдет в Эр-Рияде 12 октября.

«Бивол показал вес 78,9 кг перед боем, Бетербиев — 79,3», — сказал собеседник агентства.

В послужном списке 39-летнего Бетербиева 20 побед (20 нокаутом), ни одного поражения. В активе 33-летнего Бивола 23 победы (12 нокаутом), ни одного поражения.