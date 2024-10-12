Победитель боя Бетербиев — Бивол получит специальный пояс из золота

Поединок пройдет 12 октября в спортивном комплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«К бою изготовлен специальный пояс. Отдельные его части — из золота», — сообщил ТАСС один из организаторов поединка.
На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция боя.
Бетербиев владеет поясами чемпиона WBC, WBO и IBF. Артур в карьере провел 20 поединков (все завершились досрочными победами).
На счету Бивола — титулы WBA Super и IBO. Рекорд в профессиональном боксе — 23 победы и ни одного поражения (12 досрочно).
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол, основная информация о бое: когда и где смотреть, кто фаворит и победит.