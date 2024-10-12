Бетербиев против Бивола. Искусство разрушать

Дмитрий тоже вроде бы улыбается. Улыбки обоих — напряженные. Стараются лишний раз в глаза друг другу не заглядывать, чаще смотрят в камеру или на ведущего. Для этого — взгляда лицом к лицу — еще будут стердауны. Собственно, первый был больше полугода назад, когда оба столкнулись в Эр-Рияде как почетные гости — в смокингах и бабочках — и их попросили встать друг напротив друга. Они будто измеряли друг друга взглядом, без давления, но изучая, и тогда Артур выглядел расслабленнее, даже потроллил Бивола: «Я не знаю, будем мы драться или нет, он говорит о бое все время, но это остается словами».