Майк Тайсон рассказал о своем настрое перед боем с Джейком Полом

«Чувствую, что готов на полную. Уверен, что все увидят в ринге много боли. Если он не будет бегать от меня, то вы увидите нокаут уже в первом раунде. Но я все же думаю, что мне придёется за ним побегать один или два раунда», — заявил Тайсон.