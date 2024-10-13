Бетербиев перебил Бивола и стал абсолютным чемпионом. Мы уже ждем реванш!

Российский боксер Артур Бетербиев одолел соотечественника Дмитрия Бивола и стал вторым после прославленного Кости Цзю абсолютным чемпионом мира в истории отечественного бокса. РИА Новости Спорт — о потрясающей битве непобежденных за единоличное правление в полутяжелой весовой категории.
Мы ждали очень долго…
И наконец дождались! Два россиянина — чемпионы во всех возможных организациях своего веса. Бетербиев владел золотом Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF), Бивол был лучшим по версии сначала Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), а затем и Международной боксерской организации (IBO). Но дорожки не знающих поражений топов никак не пересекались — причина тому деньги, стороны спортсменов, политика? Уже неважно. Саудовские функционеры в мае вывели на ринг Александра Усика и Тайсона Фьюри, сделав украинца «абсолютом» у тяжеловесов, а спустя четыре месяца наконец привезли в Эр-Рияд Артура и Дмитрия.
Правда, со второй попытки. Изначально наши полутяжи должны были драться в первый день лета, однако травма Бетербиева повлияла как на дату поединка, так и на расклады в его преддверии.
Война стилей
Если в мае шансы оценивались экспертами как равные, то сегодня Бивол открывался фаворитом. Здесь и четкий оборонительный стиль, и шикарная работа на ногах, и беспристрастное отношение как к сопернику, так и к статусу поединка. Чего стоит только потрясающий перформанс 33-летнего уроженца киргизского Токмака в бою против Сауля Альвареса, обернувшегося для звездного «Канело» сенсационным поражением на глазах болевшего за него Лас-Вегаса.
Но «хоронить» такого боксера, как Бетербиев, было бы чистым безумием. Он не любит общаться с прессой (за что на него «наехал» промоутер Эдди Хирн) и, соответственно, не раскручивает бои… Но когда звучит гонг, 39-летний чеченец из Дагестана идет за твоей головой. И 20 раз из 20 соперники ломались, не доживали до судейского вердикта! Так что простейший вывод: либо Артур все же достанет Дмитрия и пополнит коллекцию 21-м скальпом, либо Бивол по классике «прочитает» возрастного андердога и обезвредит на все 12 раундов.
Заявка на бой года
Организаторы вечера постарались на славу, красиво «упаковав» главный поединок в истории российского бокса. Шикарный стадион Kingdom Arena, световое шоу во время выходов атлетов к рингу (Бивол выбрал бессмертную композицию Виктора Цоя «Группа крови»), красивое стилистическое оформление (тема — викинги) и такой знакомый голос легендарного ринг-анонсера Майкла Баффера.
И как же приятно признать, что бой оправдал наши ожидания! В первом раунде боксеры почти без разведки пошли в атаку и даже решились на пару жестких разменов. Затем Бивол перешел к работе первым номером: многие удары фаворита достигали головы Артура, однако БТР продолжал переть на соотечественника и искать возможность для достойного ответа. Складывалось ощущение, что Бетербиев по плану отдавал первую половину боя в надежде сделать ставку на решающие раунды.
Впрочем, включился Артур даже раньше. Пятый и шестой раунды он уверенно забрал, все чаще работая по корпусу Бивола. А в седьмом Бетербиев и вовсе заставил Дмитрия пятиться, взорвавшись после крутой атаки оппонента и «расстреляв» его у канатов! Бивола всплеск активности Бетербиева не сломил. Дмитрий вернулся в игру и, возобновив работу комбинациями в бороду Артура, забрал восьмую и девятую трехминутки.
Кульминационными же стали три последних раунда. Бетербиев переключил скорость и пошел ва-банк: боксер серьезно усилил натиск, что стало проблемой для Дмитрия. Размашистые удары, уверенная передвижения по центру ринга и овации трибун, которые поначалу поддерживали Бивола, а под конец оживились от агрессии Артура, привели к тому, что именно за хищником-панчером остался чемпионский отрезок.
Случилось немыслимое
Соперник Бетербиева выстоял до решения судей, но решение все равно осталось за Артуром! Один из арбитров усмотрел ничью, второй и третий отдали победу Бетербиеву, который нанес первое поражение в карьере Дмитрию и стал абсолютным чемпионом с идеальным рекордом 21−0.
Поединок покорил. Ни намека на борьбу за очки, ни одного «пассивного» раунда — в каждом либо один спортсмен, либо другой шли за нокаутом и, оставив всех себя в ринге, подарили любителям бокса одно из лучших зрелищ 2024 года. Неужели кто-то скажет, что поединок Усика с Фьюри был интереснее? Или не согласится с тем, что противостояние заслуживает второй части?
Кстати, триумфатор не спешит завершать карьеру и уже дал согласие на еще одну встречу с Дмитрием. А значит, вероятность нового супербоя в 2025-м крайне велика.
Слова после боя
Артур БЕТЕРБИЕВ:
«Сегодня я боксировал не очень хорошо. Я хотел выступить более качественно. Это был тяжелый бой, потому что Дмитрий тоже чемпион мира. У него хорошие навыки, может быть, даже лучше, чем у меня, но сегодня Аллах выбрал меня. Реванш? Если Турки Аль аш-Шейх захочет реванш, то мы готовы. Спасибо за все, Саудовская Аравия!».
Дмитрий БИВОЛ:
«Хочу сказать спасибо за этот шанс. Я воин. Я должен делать все идеально. И у меня нет никаких оправданий, просто поздравления Артуру и его команде. Он заслужил это. Я просто делал свою работу, мог выступить лучше, но таково решение судей. Он победил, что еще сказать. Почувствовал ли я его силу? Конечно. Вы видите мое лицо, этот синяк от моей руки — удары были такой силы, что я получил его через защиту. Почему не повторить? Это моя мечта — стать неоспоримым чемпионом».
Иван Орехов