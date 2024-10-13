Бетербиев перебил Бивола и стал абсолютным чемпионом. Мы уже ждем реванш!

«Хочу сказать спасибо за этот шанс. Я воин. Я должен делать все идеально. И у меня нет никаких оправданий, просто поздравления Артуру и его команде. Он заслужил это. Я просто делал свою работу, мог выступить лучше, но таково решение судей. Он победил, что еще сказать. Почувствовал ли я его силу? Конечно. Вы видите мое лицо, этот синяк от моей руки — удары были такой силы, что я получил его через защиту. Почему не повторить? Это моя мечта — стать неоспоримым чемпионом».