«Это ограбление». Изучаем скандальное судейское решение в бою Бивола и Бетербиева

«Я чувствовал, что всё было под контролем перед последним раундом. Я доводил больше чистых попаданий, но бокс — это не только чистые попадания, это и давление, и то, какое впечатление ты создаёшь у судей. Иногда нужно считать не попадания, а картину раунда. Мне не нравятся объяснения, оправдания. Я не выиграл, и на этом всё. Мог выбрасывать больше ударов, но я пытался попасть сильно, потрясти его. Потому что я видел его передвижение, видел, что могу попасть. Однако мне стоило работать бо́льшим объёмом ударов, выбрасывать больше», — сказал Бивол на пресс-конференции.