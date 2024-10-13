«Так тебе и надо! Карма!» Экс-супруга Бивола отреагировала на его поражение от Бетербиева

«Честно? Так тебе и надо! На переправе коней не меняют! Ты нас кинул! Вот карма! Артур, я тебя поздравляю! Когда ты бросаешь человека, с которым начинал на ссаном матрасе… Так тебе и надо! Карма настигла засранца.



При мне он в профи не проигрывал! Я была женой чемпиона мира. Я его сделала чемпионом мира. Мы не проигрывали в профи — 10 лет! В каком-то смысле я немножко злюсь, потому что он просрал семью и просрал ещё и это. Он просрал всё», — сказала Екатерина Бивол в эфире с Артёмом Тарасовым на HardNews.