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«Так тебе и надо! Карма!» Экс-супруга Бивола отреагировала на его поражение от Бетербиева

Екатерина Бивол, бывшая жена чемпиона мира по боксу по версиям WBA и IBO в полутяжёлом дивизионе Дмитрия Бивола, высказалась о поражении экс-мужа от россиянина Артура Бетербиева в титульном бою в Эр-Рияде.

Источник: Getty Images

Бой продлился 12 раундов и завершился раздельным решением судей.

«Честно? Так тебе и надо! На переправе коней не меняют! Ты нас кинул! Вот карма! Артур, я тебя поздравляю! Когда ты бросаешь человека, с которым начинал на ссаном матрасе… Так тебе и надо! Карма настигла засранца.

При мне он в профи не проигрывал! Я была женой чемпиона мира. Я его сделала чемпионом мира. Мы не проигрывали в профи — 10 лет! В каком-то смысле я немножко злюсь, потому что он просрал семью и просрал ещё и это. Он просрал всё», — сказала Екатерина Бивол в эфире с Артёмом Тарасовым на HardNews.

Напомним, Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом мира из России, а также первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе после легендарного Роя Джонса-младшего (с 2003 года).