Кравцов: команда Бетербиева тактически переиграла команду Бивола

«Да, когда мы говорили о решении судей, то всё-таки больше склонялись к тому, что выиграет Бивол. Но тем и интересен его величество бокс. Всё может перевернуться с ног на голову. Что касается боя, мне не хватило где-то плотности. С другой стороны, считаю, что команда Бетербиева тактически переиграла команду Бивола. Было ожидаемо, что Артур не будет форсировать с самого начала, так и вышло.



В средних раундах он начал увеличивать темп. Причём Бетербиев хорошо выполнял команды угла, где его просили бить больше, но не вкладываться в удары, чтобы самому выдержать темп и не закислиться. Так и получилось. И бросилось в глаза, что Дмитрий в первой половине раундов боксировал достаточно прилично, а потом во многих отрезках отдавал Артуру вторую половину. Бетербиев форсировал в концовках и тем самым забирал близкие раунды», — сказал Кравцов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.