Рамзан Кадыров прокомментировал победу Бетербиева над Биволом

"Самому Артуру скажу так: я искренне рад, что ничто тебя не сломало в этом нелегком пути, брат! Сколько бы тебя ни засуживали, будь то на различных чемпионатах или на Олимпийских играх, сколько бы ни пытались сломить, ты выдержал. Да, были разочарования, и как ты сам позже признавался, был период, когда хотел от чувства негодования завершить карьеру. Но в итоге эти испытания, Артур, ты стойко прошел. Скажу больше: они тебя действительно сделали намного сильнее и по-настоящему пробудили в тебе спортивную злость, которая приводила в страх и оцепенение любого, кому судьба бросала жребий оказаться с тобой лицом к лицу. Ты, конечно, как и всегда с присущей тебе врождённой скромностью, сказал после боя, что являешься простым чемпионом и выделил при этом как великого боксера Мухаммеда Али. На самом деле, Артур, ты нисколько не простой боксер, а гениальный, который сегодня уже вошел в историю! Ты не просто доминируя провел все 12 раундов, но и полностью разнес прогнозы всяких горе-экспертов, которые предсказывали, что Артур способен выиграть только нокаутом. Теперь ты их заткнул, как затыкал всех их в предыдущие 20 боев.
А ведь все могло быть и попроще, если бы не твой горький опыт как раз-таки от хамского и предвзятого судейства во время Олимпиады. После ты больше не церемонился с оппонентами на ринге, а отправлял любого соперника, невзирая на его статус, в нокаут, из которого вывести его в отведенное время была бессильна заинтересованная сторона. Тем самым ты уже больше не оставлял свой чемпионский путь на усмотрение судейской бригады. От них уже ничего не зависело. Горжусь тобой, мой брат Артур! Мы все тобой гордимся!" — написал Кадыров в социальной сети.
Напомним, что Бетербиев победил Бивола большинством судейских голосов по итогам 12 раундов боя.