Рамзан Кадыров прокомментировал победу Бетербиева над Биволом

"Самому Артуру скажу так: я искренне рад, что ничто тебя не сломало в этом нелегком пути, брат! Сколько бы тебя ни засуживали, будь то на различных чемпионатах или на Олимпийских играх, сколько бы ни пытались сломить, ты выдержал. Да, были разочарования, и как ты сам позже признавался, был период, когда хотел от чувства негодования завершить карьеру. Но в итоге эти испытания, Артур, ты стойко прошел. Скажу больше: они тебя действительно сделали намного сильнее и по-настоящему пробудили в тебе спортивную злость, которая приводила в страх и оцепенение любого, кому судьба бросала жребий оказаться с тобой лицом к лицу. Ты, конечно, как и всегда с присущей тебе врождённой скромностью, сказал после боя, что являешься простым чемпионом и выделил при этом как великого боксера Мухаммеда Али. На самом деле, Артур, ты нисколько не простой боксер, а гениальный, который сегодня уже вошел в историю! Ты не просто доминируя провел все 12 раундов, но и полностью разнес прогнозы всяких горе-экспертов, которые предсказывали, что Артур способен выиграть только нокаутом. Теперь ты их заткнул, как затыкал всех их в предыдущие 20 боев.