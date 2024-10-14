Бивола засудили или Бетербиев выиграл по делу? Разбор боя от легендарного судьи Александра Калинкина

— Все такие бои нас федерация просит оценивать, мы смотрим и тут же оцениваем. У меня в этом случае была ничья, но нам при этом в судействе ничейные раунды выставлять нельзя, нужно обязательно определить победителя в раунде. У меня получилась ничья, но у меня перед последним раундом выигрывал Бетербиев. И если бы можно было, я бы дал ничью. И у меня получилось, что Бетербиев выиграл 115−114. Поэтому я считаю, что 115−113 — это счет корректный и правильный. Именно так бой должен быть оценен. Почему я так считаю? Я в свое время очень много ездил на съезды различных организаций: WBC, WBA, все организации, все наши версии, которые есть. И там предпочтение отдавалось боксерам, которые владели инициативой, шли вперед. В этом бою Бетербиев, мне кажется, работал первым номером. Да, Бивол сделал бой классный, и бой был очень интересный и равный. Но Бивол боксировал вторым номером.