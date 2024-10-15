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Данияр Елеусинов вынес вердикт бою Бетербиев — Бивол

Олимпийский чемпион по боксу из Казахстана Данияр Елеусинов прокомментировал исход боя за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым (21−0, 20 КО) и Дмитрием Биволом (23−1, 12 КО), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-rating.kz.

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«Мы вчера стали свидетелями великолепного поединка. Как я и предполагал, бой продлился все 12 раундов. Дима выиграл свои раунды чище и его удары были точнее. В раундах, которые выиграл Артур были и эпизоды, в которых побеждал Дима. В таких раундах я бы дал им 10:10, но понятно, что судьи должны были выбрать кого-то одного. Последние, чемпионские раунды, конечно, выиграл Артур, но если, по справедливости, то я бы дал им ничью», — сказал Елеусинов.

Их поединок за титулы WBC, WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе прошел 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бетербиева решением судей со счетом (114−114, 115−113 и 116−112). Артур стал абсолютным чемпионом мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и WBO в полутяжелом дивизионе.