Данияр Елеусинов вынес вердикт бою Бетербиев — Бивол

«Мы вчера стали свидетелями великолепного поединка. Как я и предполагал, бой продлился все 12 раундов. Дима выиграл свои раунды чище и его удары были точнее. В раундах, которые выиграл Артур были и эпизоды, в которых побеждал Дима. В таких раундах я бы дал им 10:10, но понятно, что судьи должны были выбрать кого-то одного. Последние, чемпионские раунды, конечно, выиграл Артур, но если, по справедливости, то я бы дал им ничью», — сказал Елеусинов.