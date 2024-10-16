Бетербиев оценил свою готовность к реваншу с Биволом

«Если они хотят реванша, то я его рассмотрю. Пока не знаю, [к чему больше расположен]. После боя прошло всего несколько дней. Сейчас не очень хочется думать об этом. Мне кажется, для этого не то время. В любом случае будем продолжать», — заявил Бетербиев.