Бетербиев готов рассмотреть возможность провести бой против Усика

Бетербиеву 39 лет, он одержал 21 победу (20 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге. В послужном списке 37-летнего Усика 22 победы (14 нокаутом) и ни одного поражения. В мае украинец выиграл у британца Тайсона Фьюри решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, в декабре боксеры проведут бой-реванш. В июне Усик отказался от титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF) и потерял статус абсолютного чемпиона мира.