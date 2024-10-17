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Бетербиев готов рассмотреть возможность провести бой против Усика

Ранее россиянин победил соотечественника Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Источник: Richard Pelham/Getty Images

УФА, 17 октября. /ТАСС/. Россиянин Артур Бетербиев готов рассмотреть возможность проведения боксерского поединка против украинца Александра Усика, если такое предложение поступит. Об этом он рассказал ТАСС.

В ночь на 13 октября Бетербиев победил соотечественника Дмитрия Бивола решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

«Это интересный вызов, но есть разница в весовых категориях, — сказал Бетербиев. — Хотя, если предложат, будем смотреть, реагировать и думать».

Бетербиеву 39 лет, он одержал 21 победу (20 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге. В послужном списке 37-летнего Усика 22 победы (14 нокаутом) и ни одного поражения. В мае украинец выиграл у британца Тайсона Фьюри решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, в декабре боксеры проведут бой-реванш. В июне Усик отказался от титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF) и потерял статус абсолютного чемпиона мира.