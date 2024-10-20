Избиение звезды. Цзю упал пять раз и сенсационно проиграл Муртазалиеву

А во втором раунде началась сенсация. Тимофей пошёл в очередной размен и внезапно упал в нокдаун, наткнувшись на правый кросс! Цзю поднимался не очень быстро — падение явно было не случайным. Как только австралиец поднялся, чемпион бросился его добивать. Вместо того чтобы переждать опасную ситуацию в клинче, претендент решил рубиться — и упал ещё раз. Встал, пошёл вперёд и перед самым гонгом упал в третий раз. Муртазалиев делал свою работу великолепно, разбивая «плывущего» соперника мощными и разнообразными ударами.