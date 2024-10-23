Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Усик вышел на пресс-конференцию в образе наемного убийцы

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украинский боксер Александр Усик появился на совместной пресс-конференции с британцем Тайсоном Фьюри в образе Агента 47 — главного персонажа видеоигры Hitman.

В среду в Лондоне состоялась пресс-конференция Усика и Фьюри перед вторым поединком боксеров. Украинский боксер, побритый налысо, появился в зале в черном костюме, черных перчатках и красном галстуке, в руках у него был кейс. Выход сопровождался католической молитвой «Аве Мария». Позже спортсмены провели первую битву взглядов.

Hitman — серия видеоигр про наемного убийцу, который является клоном, под кодовым именем Агент 47. «Аве Мария» входит в саундтрек компьютерной игры. Она дважды получила киноадаптацию.

Реванш пройдет 21 декабря в Эр-Рияде. В первом поединке, прошедшем в ночь на 19 мая, Усик победил Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории. Украинец тогда сохранил пояса Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) и отобрал у Фьюри титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Позднее украинец освободил пояс IBF.