Усик вышел на пресс-конференцию в образе наемного убийцы

В среду в Лондоне состоялась пресс-конференция Усика и Фьюри перед вторым поединком боксеров. Украинский боксер, побритый налысо, появился в зале в черном костюме, черных перчатках и красном галстуке, в руках у него был кейс. Выход сопровождался католической молитвой «Аве Мария». Позже спортсмены провели первую битву взглядов.
Hitman — серия видеоигр про наемного убийцу, который является клоном, под кодовым именем Агент 47. «Аве Мария» входит в саундтрек компьютерной игры. Она дважды получила киноадаптацию.
Реванш пройдет 21 декабря в Эр-Рияде. В первом поединке, прошедшем в ночь на 19 мая, Усик победил Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории. Украинец тогда сохранил пояса Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) и отобрал у Фьюри титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Позднее украинец освободил пояс IBF.