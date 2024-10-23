Усик вышел на пресс-конференцию в образе наемного убийцы

Реванш пройдет 21 декабря в Эр-Рияде. В первом поединке, прошедшем в ночь на 19 мая, Усик победил Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории. Украинец тогда сохранил пояса Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) и отобрал у Фьюри титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Позднее украинец освободил пояс IBF.