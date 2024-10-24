Фьюри рассказал о трагедии в семье за день до реванша с Усиком

Спортсмен заявил, что трагедия в семье не является причиной поражения. «Это не оправдание. Нет, черт возьми! Я человек чести. Я делаю то, что должен делать, когда нахожусь на ринге. Я не думаю о таких вещах, когда я в бою. Ничто за пределами ринга не имеет значения, там нет эмоций. Обо всем этом думаешь потом. У нас уже случались выкидыши. Это случается. Будут ли у нас еще дети? Я не знаю, пришла ли она в норму после этого, это было всего несколько месяцев назад. Нужно долго приходить в себя. Но хватит говорить о болезненных вещах, потому что я разрыдаюсь», — добавил боксер.