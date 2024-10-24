Фьюри рассказал о трагедии в семье за день до реванша с Усиком

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что у его супруги Пэрис случился выкидыш за день до боя против украинца Александра Усика.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира между Усиком и Фьюри прошел 18 мая и завершился победой украинца раздельным решением судей по итогам 12 раундов. Реванш состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
«Ребенка она потеряла в пятницу перед боем, что было довольно дерьмово. Она была на шестом месяце беременности. Это не похоже на выкидыш на первых неделях. Вы должны физически родить мертвого ребенка, в одиночку, пока ваш муж находится в другой стране. Пройти через это в одиночку — нехорошо. Я не смог быть рядом с ней в тот момент. И это тяжело для меня. Я прожил с этой женщиной большую часть своей жизни, поэтому мне тяжело, что я не смог быть с ней в это время», — цитирует Фьюри Sky Sports.
«Она сказала, что не может приехать на бой. Я попросил ее рассказать мне, в чем дело, но она не сказала. Так что я знал, что есть проблема. Я сказал своему брату: “Она потеряла ребенка”. Она так и не сказала мне, что потеряла ребенка, но я знал. Когда я вернулся, я получил подтверждение, что у нее был выкидыш, но до этого момента она скрывала это от меня», — отметил британец.
Спортсмен заявил, что трагедия в семье не является причиной поражения. «Это не оправдание. Нет, черт возьми! Я человек чести. Я делаю то, что должен делать, когда нахожусь на ринге. Я не думаю о таких вещах, когда я в бою. Ничто за пределами ринга не имеет значения, там нет эмоций. Обо всем этом думаешь потом. У нас уже случались выкидыши. Это случается. Будут ли у нас еще дети? Я не знаю, пришла ли она в норму после этого, это было всего несколько месяцев назад. Нужно долго приходить в себя. Но хватит говорить о болезненных вещах, потому что я разрыдаюсь», — добавил боксер.
У Тайсона и Пэрис Фьюри семь детей. Они поженились в 2008 году.