Бывшая жена Мухаммеда Али построит стадион в Кабуле

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Бывшая жена легендарного американского боксера Мухаммеда Али прибудет в четверг в Афганистан, целью ее визита является строительство стадиона и создание спортивной ассоциации, сообщают местные СМИ.
По информации Главного управления физической культуры и спорта Афганистана, Халила Камачо Али, урожденная Белинда Бойд, «намерена построить для афганских спортсменов стадион Victory и создать спортивную ассоциацию “Мухаммед Али и Халила Али”.
Как сообщило интернет-издание Khaama press, ранее Халила уже посещала Афганистан с целью строительства футбольного стадиона в районе Карга, западном предместье Кабула.