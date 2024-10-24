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Бывшая жена Мухаммеда Али построит стадион в Кабуле

Бывшая жена легендарного боксера Мухаммеда Али Халила построит стадион в Кабуле.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Бывшая жена легендарного американского боксера Мухаммеда Али прибудет в четверг в Афганистан, целью ее визита является строительство стадиона и создание спортивной ассоциации, сообщают местные СМИ.

По информации Главного управления физической культуры и спорта Афганистана, Халила Камачо Али, урожденная Белинда Бойд, «намерена построить для афганских спортсменов стадион Victory и создать спортивную ассоциацию “Мухаммед Али и Халила Али”.

Как сообщило интернет-издание Khaama press, ранее Халила уже посещала Афганистан с целью строительства футбольного стадиона в районе Карга, западном предместье Кабула.