Муртазалиев сломал правую руку за неделю до победы над Тимом Цзю

Муртазалиев ранее провел успешную защиту своего пояса по версии IBF, досрочно победив Цзю. По словам Калантаряна, травма пришлась на последний запланированный спарринг за неделю до боя.
«У него была сломана правая рука. Из-за этого он много использовал удары слева, особенно хуки. Хотя для него более опасной является именно правая рука, которая он вырубал оппонентов чаще всего.
Тренировочный лагерь в целом прошел хорошо, а бой был уже скоро. Мы не захотели давать оппоненту повод для насмешек. Именно поэтому Бахрам выбрасывал много левых хуков. Именно так он и нокаутировал Тима Цзю», — цитирует Калантаряна BoxingScene.