Муртазалиев сломал правую руку за неделю до победы над Тимом Цзю

«У него была сломана правая рука. Из-за этого он много использовал удары слева, особенно хуки. Хотя для него более опасной является именно правая рука, которая он вырубал оппонентов чаще всего.



Тренировочный лагерь в целом прошел хорошо, а бой был уже скоро. Мы не захотели давать оппоненту повод для насмешек. Именно поэтому Бахрам выбрасывал много левых хуков. Именно так он и нокаутировал Тима Цзю», — цитирует Калантаряна BoxingScene.