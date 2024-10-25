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Бетербиев не получил 10 миллионов долларов за бой против Бивола: «Суммы всегда завышены»

Непобежденный российский боксер Артур Бетербиев отреагировал на информацию, что заработал 10 миллионов долларов за титульный бой против своего соотечественника Дмитрия Бивола.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

12 октября Бетербиев победил Бивола раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

— 10 миллионов — это окончательная сумма? Или какие-то проценты были от рекламы?

— Они всегда называют разные суммы, но никогда не говорят настоящую сумму. Сумма, которую говорят, всегда бывает завышена. Я так могу сказать. Таких сумм не было. Они, наверное, значимость придают такими большими суммами. Я не знаю, как платят налоги в России, в странах СНГ. Но у нас (в Канаде — прим. Sport24) мы платим налоги, поэтому не очень хорошо, когда суммы большие. Поэтому чуть-чуть они преувеличивают, конечно. Наверное, организаторы оглашают эту информацию, — заявил Бетербиев в интервью Асланбеку Бадаеву.

Артур Бетербиев провел 21 бой в профессиональном боксе и одержал 21 победу.