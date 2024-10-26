Гассиев нокаутировал Юнгквиста

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Армянский боксер российского происхождения Мурат Гассиев нокаутировал датчанина Кема Юнгквиста в поединке в тяжелом весе на турнире в Ереване.
Сменивший в 2023 году гражданство на армянское Гассиев нокаутировал оппонента в пятом раунде.
Гассиев — экс-чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе. На счету Гассиева 31 победа (24 — нокаутом) и два поражения.
Юнгквист потерпел первое поражение в карьере, ранее датчанин выиграл 18 поединков (11 нокаутом).