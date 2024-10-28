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Нокаутом обернулся бой казахстанца на ЧМ-2024 по боксу

Казахстанский боксер Жансери Кошербаев провел бой ⅛ финала на молодежном чемпионате мира по боксу, проходящем в Будве (Черногория), передают Vesti.kz.

Источник: Kazakhstan Boxing Federation

Его соперником в весовой категории до 57 килограммов был Шодмехир Давлатов из Таджикистана.

В конце первого раунда Давлатов побывал в нокдауне, а трехминутку уверенно забрал Кошербаев — 5:0.

Во втором раунде представителю Таджикистана еще дважды был отсчитан нокдаун и рефери остановил бой. Казахстанец техническим нокаутом одержал досрочную победу и вышел в ¼ финала.

Отметим, что сегодня в рамках дневной сессии в весовой категории до 71 килограмма на ринг выйдет еще один казахстанец Онер Сеилхан. Его соперником будет пакистанец Мухаммад Али Шахзад.

В вечерней сессии в весе до 66 килограммов Улдана Таубай сразится с Зелихой Оздемир из Турции.

Напомним, чемпионат мира в Черногории продлится до 3 ноября.