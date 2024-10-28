Чемпионку Азии из Казахстана лишили шансов на медаль ЧМ-2024 по боксу

Ее соперницей в весовой категории до 57 килограммов была Диана Маэстре Маркес из Венесуэлы.
По итогам первого раунда Аяжан побеждала раздельным решением судей — 3:2. Во втором раунде Маркес получила преимущество единогласным решением судей, а промежуточный итог складывался в ее пользу — 2:0. В третьем раунде рефери снял каждой из боксерш по одному очку.
По итогам боя казахстанка уступила раздельным решением судей — 2:3 и пропустила соперницу в четвертьфинал.
Напомним, Ермек является чемпионкой Азии среди молодежи. В мае этого года она выиграла золотую медаль континентального первенства в Астане.
Ранее, свои бои в мужской сетке выиграли Жансери Кошербаев (до 57 килограммов) и Онер Сеилхан (до 71 килограмма).