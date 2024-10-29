«Не хочу умереть на больничной койке, хочу умереть на ринге». Майк Тайсон — перед боем с Джейком Полом

«Если я выиграю, я буду бессмертен… Я не хочу умирать на больничной койке, я хочу умереть на ринге», — сказал Тайсон в комментарии для Bjpenn.com.
58-летний Майк Тайсон встретится с 27-летним Джеком Полом 15 ноября.
Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон в преддверии боя с блогером Джейком Полом заявил, что готов умереть на ринге ради победы.
«Если я выиграю, я буду бессмертен… Я не хочу умирать на больничной койке, я хочу умереть на ринге», — сказал Тайсон в комментарии для Bjpenn.com.
58-летний Майк Тайсон встретится с 27-летним Джеком Полом 15 ноября.