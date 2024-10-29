Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не хочу умереть на больничной койке, хочу умереть на ринге». Майк Тайсон — перед боем с Джейком Полом

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон в преддверии боя с блогером Джейком Полом заявил, что готов умереть на ринге ради победы.

Источник: Getty Images

«Если я выиграю, я буду бессмертен… Я не хочу умирать на больничной койке, я хочу умереть на ринге», — сказал Тайсон в комментарии для Bjpenn.com.

58-летний Майк Тайсон встретится с 27-летним Джеком Полом 15 ноября.