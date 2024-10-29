Как в лучшие годы. Бой с блогером озолотит Железного Майка

Вообще, Тайсон и большие деньги — это отдельная история. В своё время Майк получал много даже по сегодняшним меркам, но к концу карьеры умудрился всё потерять и погрязнуть в долгах. С тех пор прошло много времени, Тайсон выкарабкался и вернулся к комфортной жизни: снимается в кино, ходит на различные шоу, присутствует на многих турнирах. Казалось, что, кроме выставочных боёв с ровесниками, Тайсона мы больше в ринге не увидим, но, по всей видимости, сумма, предложенная за бой с блогером, перевесила всё остальное. По сообщениям западных СМИ, эта сумма и вовсе может быть на уровне гонорара Пола, то есть в районе $ 40 млн.