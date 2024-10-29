Казахстан разгромил Россию в поединке за медаль ЧМ-2024 по боксу

Ее соперницей в весовой категории до 81 килограмма была россиянка Анастасия Панина.
В первом раунде преимущество казахстанки было неоспоримым — 5:0 по итогам судейских записок. Второй отрезок боя также сложился в пользу нашей соотечественницы — 4:1. Окончательным итогом боя стала победа Аружан единогласным решением судей — 5:0.
Таким образом, она вышла в полуфинал и гарантировала себе как минимум бронзу чемпионата мира.
Отметим, что Казахстан в четвертьфинале мирового турнира в Будве представлен 18 спортсменами. На другом мировом первенстве в США наша делегация сначала понесла первую потерю, а затем выиграла медаль.