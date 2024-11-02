Поветкин решил не оспаривать санкции Международного агентства допинг-тестирования

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин не будет оспаривать решения Международного агентства допинг-тестирования, но считает их нелегитимными. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.
Ранее Международное агентство допинг-тестирования объявило об отстранении Поветкина. Источник ТАСС рассказал, что в пробе российского боксера обнаружен остарин — то же вещество, за которое он отбывал наказание в 2016 году.
«Александр решил ничего не оспаривать. Он считает произошедшее абсурдом и нелегитимным. Он завершил карьеру и не будет возвращаться», — сказал собеседник агентства.
Ранее допинг-тесты Поветкина дважды давали положительный результат. В мае 2016 года был отменен поединок Поветкина против чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета американца Деонтея Уайлдера после того, как в допинг-пробе россиянина был обнаружен мельдоний. В декабре 2016 года сорвался претендентский бой Поветкина против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе россиянина остарина.