Боксер Поветкин назвал сказками обвинения в употреблении допинга

СЕРПУХОВ /Московская область/, 2 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин назвал сказками обвинения в нарушении антидопинговых правил. Об этом он рассказал журналистам.
Ранее Международное агентство допинг-тестирования объявило об отстранении Поветкина. Источник ТАСС рассказал, что в пробе российского боксера обнаружен остарин — то же вещество, за которое он отбывал наказание в 2016 году.
«Я вообще этого понять не могу. Это какие-то сказки спустя десять лет, ерунда какая-то. Тем более сейчас, когда я с боксом завязал, не понимаю, зачем это было сделано», — сказал Поветкин, посетивший открытие женского чемпионата России по боксу в Серпухове.
Ранее допинг-тесты Поветкина дважды давали положительный результат. В мае 2016 года был отменен поединок Поветкина против чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета американца Деонтея Уайлдера после того, как в допинг-пробе россиянина был обнаружен мельдоний. В декабре 2016 года сорвался претендентский бой Поветкина против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе россиянина остарина.