Боксер Поветкин назвал сказками обвинения в употреблении допинга

«Я вообще этого понять не могу. Это какие-то сказки спустя десять лет, ерунда какая-то. Тем более сейчас, когда я с боксом завязал, не понимаю, зачем это было сделано», — сказал Поветкин, посетивший открытие женского чемпионата России по боксу в Серпухове.