Скандальная чемпионка Олимпиады из Алжира все-таки оказалась мужчиной. Об этом говорят слитые медицинские данные

Гендерный скандал в боксе на Олимпиаде-2024 в Париже не утихает. На секундочку, Игры завершились еще в августе.
Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до женских соревнований Иман Хелиф из Алжира и Линь Юй-тин из Тайваня. В 2023-м обе провалили гендерное тестирование на чемпионате мира в Нью-Дели и были дисквалифицированы. Несмотря на это, в Париж спортсменки попали, хотя Международная ассоциация бокса (IBA) отстранена. Это стало возможным благодаря МОК и Парижской боксерской группе (PBU).
В итоге на Олимпиаде алжирка стала чемпионкой в весовой категории до 66 кг, а представительница Тайваня — до 57 кг. И если от Юй-тин отстали, Хелиф до сих пор в центре внимания.
Хелиф кто только не захейтил. Высказались, кажется, все, начиная от теннисиста Андрея Рублева до писательницы Джоан Роулинг. И это не только из-за повышенного уровня тестостерона, но и из-за соперниц, которым сильно досталось от Иман.
В первом бою алжирка досрочно победила итальянку Анджелу Карини — та отказалась от продолжения через пару десятков секунд после начала. Вторая встреча завершилась в пользу Иман единогласным решением судей — попала под удар венгерка Анна Хамори. Затем боксерша без проблем справилась с Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда. В финале была одержана победа над спортсменкой из Китая Ян Лю. Хелиф не только взяла золото Игр, но и не проиграла в столице Франции ни одного раунда.
Боксерша, у которой обнаружили XY-хромосомы, после чемпионства нарвалась еще на одну мощную волну хейта. Не помог даже отец, который публично вступился за дочь и обнародовал ее детские снимки. Затем Иман подала жалобу в полицию из-за массовой травли в интернете.
«Все, что говорят обо мне в соцсетях, аморально. Я хочу изменить мнение людей по всему миру.
Восемь лет это было моей мечтой, и теперь я — олимпийская чемпионка.
Я полностью квалифицирована для участия в этом турнире. Я такая же женщина, как и любая другая. Я родилась как женщина, живу как женщина и являюсь женщиной», — цитирует чемпионку Олимпийских игр Sky News.
В Алжире на законодательном уровне запрещена смена пола, поэтому боксерша не является трансгендером, как многие подумали, но проблемы у нее реально существуют. Это стало известно от французского журналиста Джаффара Айта Аудиа, который опубликовал информацию о том, что Хелиф имеет не только XY-хромосомы. У нее отсутствуют матка и яичники, но присутствуют семенники и микропенис, напоминающий увеличенный клитор.
В отчете от июня 2023-го указано, что у алжирки есть дефицит 5α-редуктазы II типа — это нарушение полового развития, которое встречается только у биологических мужчин. Тестостерон у Иман настолько высокий (14,7 нмоль/л), что превышает женский показатель во много раз. Часто детей мужского пола с подобными аномалиями путают с женским из-за наличия деформированных гениталий.
Сообщается, что допуск к Олимпиаде Хелиф получила с помощью члена МОК Мустафы Беррафа. Алжирец якобы использовал свои связи, чтобы медицинская проверка была такой, какой нужно.
После таких подробностей и близко не факт, что топ-3 в весовой категории до 66 кг у женщин останется прежним. А ведь IBA Умара Кремлева говорила правду. Послушай МОК ассоциацию, такого бы жутчайшего скандала не случилось.