Скандальная чемпионка Олимпиады из Алжира все-таки оказалась мужчиной. Об этом говорят слитые медицинские данные

«Все, что говорят обо мне в соцсетях, аморально. Я хочу изменить мнение людей по всему миру.



Восемь лет это было моей мечтой, и теперь я — олимпийская чемпионка.



Я полностью квалифицирована для участия в этом турнире. Я такая же женщина, как и любая другая. Я родилась как женщина, живу как женщина и являюсь женщиной», — цитирует чемпионку Олимпийских игр Sky News.